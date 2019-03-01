ايقونة الثورة الجزائرية جميلة بوحيرد تقود مظاهرات الجزائر الشعبية

وطن:أعطت مشاركة أيقونة الثورة الجزائرية جميلة بوحيرد، في مظاهرات شعبية ضد الولاية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، زخما لهذا الحراك الشعبي المتصاعد منذ أيام.

وفاجأت بوحيرد (84 سنة)، متظاهرين كانوا في مسيرة بشارع ديدوش مراد، وسط العاصمة، عندما انضمت للمحتجين وسط التفاف المواطنين حولها.

وأعطى ظهور هذه الأيقونة الثورية حماسة للمتظاهرين في المكان، وفق شهود عيان، خاصة وأنها قليلة الظهور في الأماكن العامة، بسبب تقدمها في السن.

وتعد بوحيرد، من بين رموز الثورة الجزائرية (1954-1962) القلائل الذين أعلنوا مواقف معارضة لفترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي وصل الحكم في 1999، كما أعلنت في 2014 معارضتها ترشحه لولاية رابعة.

وفي 2009، وجهت له وللجزائريين رسالة تشكو فيها من التهميش، وأنها تعيش أوضاعا اجتماعية صعبة، ولم تعد قادرة على توفير مصاريف العلاج.

وكانت صورة بوحيرد، وسط المتظاهرين، الجمعة، من أكثر المشاهد تداولا عبر شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، وكذلك في وسائل إعلام محلية ودولية.

وعلق عليها الإعلامي الرياضي الجزائري الشهير حفيظ دراجي، على صفحته بموقع فيسبوك، بالقول “البطلة المجاهدة جميلة بوحيرد، في الصفوف الأولى مع أبناء شعبها اليوم. سيشهد التاريخ أنك شاركت في ثورتين عظيمتين؛ ثورة التحرير، وثورة استعادة الكرامة”.

وخرجت، الجمعة، مظاهرات حاشدة في العاصمة الجزائرية وعدة محافظات أخرى، في الجمعة الثانية على التوالي، ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة في انتخابات، 18 أبريل/ نيسان المقبل.

وفي 10 فبراير/ شباط الماضي، أعلن بوتفليقة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، متعهدا في رسالة للجزائريين بعقد مؤتمر للتوافق على “إصلاحات عميقة” حال فوزه.

ومنذ ذلك الوقت تشهد البلاد حراكا شعبيا ودعوات لتراجع بوتفليقة عن الترشح لولاية خامسة، وشاركت فيه عدة شرائح مهنية على غرار المحامين والصحفيين والطلبة.