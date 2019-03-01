غرينبلات: مجلس حقوق الانسان متحيز ضد اسرائيل

وطن: اعتبر جيسون غرينبلات المبعوث الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، تقرير مجلس حقوق الإنسان بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية ضد المتظاهرين على الجدار الحدودي في قطاع غزة بأنه "متحيز".

وقال غرينبلات في تغريدة عبر حسابه على موقع " تويتر"، إن القرار متحيز ضد إسرائيل، متهمًا المجلس الحقوقي بتخصيص بند بشكل دائم على جدول أعماله في كل جلسة ضد إسرائيل.

كما اتهم المبعوث الأميركي لعملية السلام ، حركة حماس، بالتصرف بتهور واستخفاف بالحياة البشرية من خلال تحريضها على التظاهرات التي وصفها بأنها "غير سلمية – وغير مدنية".

وادعى غرينبلات أن تلك المسيرات شهدت خروقات وهجمات على السياج، مضيفا:"أن حماس مسؤولة، مسؤولية مباشرة عن الوضع البائس للفلسطينيين بغزة".