لأول مرة.. استطلاع يظهر أن نتنياهو لن يشكل ائتلافا حكوميا

وطن: أظهرت استطلاعات رأي أخيرة ، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، لن يستطيع تشكيل ائتلاف حكومي في الانتخابات المقررة في 9 نيسان/ أبريل المقبل.

وجاء في استطلاع للرأي أجرته قناة "كان" العبرية (رسمية) أنه لو جرت الانتخابات اليوم لحصل حزب "أزرق- أبيض" على 37 مقعدا، مقابل 29 مقعدًا لحزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو.

ويواجه نتنياهو، في الانتخابات المقبلة منافسة شرسة من قبل تحالف "أزرق - أبيض"، الذي بات يشكل تهديدا حقيقيا لليمين.



ونشأ التحالف المذكور مؤخرا عن اتحاد حزب "حصانة إسرائيل" بزعامة بيني غانتس، و"هناك مستقبل" بزعامة مائير لبيد.

وذكر الاستطلاع الذي بثته القناة الجمعة، أنه ولأول مرة حسب استطلاعات الرأي، لا يستطيع الليكود تشكيل حكومة، لأنه حتى لو تحالف مع أحزاب اليمين، لن يستطيع حصد أكثر من 60 مقعدا.

بينما أظهر الاستطلاع أن تحالف "أزرق- أبيض" يمكنه الحصول على كتلة تضم 61 مقعدًا، وبالتالي تشكيل حكومة.

وجاء استطلاع قناة "كان"، عقب إعلان النائب العام أفيخاي مندلبليت، الخميس عزمه تقديم نتنياهو للقضاء في 3 قضايا فساد.

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