اجواء ماطرة وشديدة البرودة

رام الله- وطن: توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ،وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا ، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

هذه الليلة تكون الاجواء غائمة جزئياً الى غائمة وباردة الى شديدة البرودة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

أما غدا الاحد، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

والاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ،وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ،وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا،الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر:

1- تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة

2 - تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.

3- التزحلق على الطرقات.