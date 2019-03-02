مسيرات العودة: الجمعة القادمة ستكون احتفاءً بالمرأة الفلسطينية

وطن: أكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، على استمرار الفعاليات الشعبية شرق قطاع غزة، داعية جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في مسيرات الجمعة القادمة تحت شعار "جمعة المرأة الفلسطينية".

وأشارت الهيئة في بيانها، إلى أن هذه التسمية تأتي احتفاءً وتقديراً لصمود المرأة الفلسطينية ووفاءً لنضالاتها، ونصرة للأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، حيث توافق اليوم العالمي للمرأة.

ورحبت الهيئة بالتقرير الأممي حول الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المشاركين في مسيرات العودة. مطالبة بمحاسبة المجرمين وتقديمهم للعدالة، كما طالبت بوقف كل أشكال التعاون العسكري مع الاحتلال بما في ذلك وقف تصدير السلاح له.