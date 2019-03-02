الى عشاق الشوكولاتة.. تذوق واحصل على راتب!

وطن: فرصة جديدة يمكن وصفها بفرصة العمر، باتت متاحة لعشاق الشوكولاتة، والأهم أنها متاحة بمقابل مادي أيضا.

فقد ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن شركة "كادبوري" الشهيرة في العالم تبحث عن أشخاص وظيفتهم "تذوق الشوكولاتة" قبل عرضها للزبناء في الأسواق.

وتمتلك شركة "مونديليز" البريطانية علامات شوكولاتة كثيرة، من بينها "كادبوري" و"ميلكا" و"أوريو" و"غرين آند بلاكز"، مما يعنى أن الناجحين في الوظيفة سيكونون أمام أنواع مختلفة ومتنوعة من الشوكولاتة، التي تعتمد جلها على الكاكاو.

وجاء في الوصف المختصر للوظيفة "متذوقو الشوكولاتة سيكونون مفتاحا لمساعدتنا على طرح منتج جديد في مختلف أنحاء العالم. المتذوق سيعطي رأيه مثل جميع الزبناء".

وتابع "سيشتغل إلى جانب نحو 11 متذوقا وشخص يشرف على الفريق. المجموعة ستتذوق وتتبادل الآراء فيما بينها لتقديم تقييم نهائي على المنتوج".

وقالت الشركة إن هذه الوظائف ليست بالدوام الكامل، مشيرة إلى أنها لا تحتاج خبرة في مجال تذوق الشوكولاتة.

والمترشحون الناجحون سينتقلون للعمل في وكينغهام بمنطقة بيركشاير، على أن يبلغ راتبهم 10.75 دولارا للساعة.