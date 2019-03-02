حماس: قضية الأسرى على رأس أولويات المقاومة

رام الله- وطن: أكدت حركة حماس ، اليوم السبت، أن قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي على رأس أولويات المقاومة.

وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، إن ما يعانيه الأسرى الأبطال في هذه المرحلة في سجون الاحتلال عدوانٌ منظم يعمل العدو على توظيفه لأجنداته الانتخابية.

وأضاف القانوع أن قضية الأسرى تمثل الكل الوطني وشعبنا الفلسطيني موحد خلفها، مؤكدا أن الاحتلال لن يتمكن من الاستفراد بأسرانا البواسل وزيادة معاناتهم لتوظيفها في أتون دعايته الانتخابية.

وأوضح أن سياسة الاحتلال العدوانية تجاه الأسرى الأبطال لن تفت من عضدهم أو تنل من عزيمتهم وإرادتهم، مضيفا أن أسرانا يدركون تماماً ويثقون أنهم منتصرون في أي معركة يخوضونها مع السجان الإسرائيلي، وأن الحرية موعدهم.