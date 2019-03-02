إدارة معبر رفح: غدا سيكون لمغادرة المعتمرين فقط

وطن: قالت ادارة معبر رفح، ان يوم غد الاحد سيكون مخصص فقط لمغادرة الفوج الاول من معتمري قطاع غزة، ولن يكون هناك مغادرة او عودة للمسافرين.

واصدرت مصر تعليمات خاصة بالمعتمرين من قطاع غزة، تؤكد على الالتزام بالمواعيد التالية امام معبر رفح:

الطائرة الاولى التواجد: الساعة 12 ليلا مساء السبت، الطائرة الثانية التواجد: الساعة 2 فجر الأحد، الطائرة الثالثة التواجد: الساعة 4 فجر الأحد.

وكان وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، قد قال في وقت سابق، إن الفوج الأول من مُعتمري قطاع غزة سينطلق صباح يوم الأحد عبر معبر رفح البري، ويضم 800 معتمر، مؤكدا أنه "تم تجهيز الحافلات في الجانب الفلسطيني بالمحافظات الجنوبية، لنقل الفوج الأول، فيما ستكون الحافلات لدى الجانب المصري جاهزة لنقل المُعتمرين صوب مطار القاهرة الدولي".

يشار إلى أن سفر معتمري القطاع لأداء مناسك العمرة يأتي بعد توقفها لنحو 5 سنوات.