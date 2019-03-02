"الشعبية" تطالب قوى اليسار اليوناني بدعم حراك اللاجئين من أجل الحقوق والعدالة

وطن: دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كافة القوى اليسارية والديموقراطية في اليونان إلى إعلان تأييدها الواضح والصريح لحراك " اللاجئين من أجل الحقوق والعدالة " الذي جاء نتيجة طبيعية لاستهداف أبسط حقوق الفقراء والمشردين في اليونان، ولمواجهة القرارات الجائرة التي تنتقص من الحقوق الطبيعية لجموع المعذبين الذين خسروا حياتهم وأملاكهم بسبب الحروب والصراعات التي ساهمت فيها القوى الأوروبية الاستعمارية بشكل مباشر وتتحمل مسؤولية مباشرة عن خلق هذه الأزمة الإنسانية.

وقالت الجبهة "إن القوى الإمبريالية التي تقود وتشارك في شن الحروب والعدوان في أفغانستان وليبيا والعراق واليمن وسوريا، وتؤيد استمرار الجرائم في المنطقة والحروب الطائفية وتصمت على الحصار في غزة عليها أن تتحّمل مسؤولياتها السياسية والقانونية وترفع يدها عن حقوق اللاجئين.

وكان حراك اللاجئين من أجل الحقوق والعدالة في اليونان قد أصدر بياناً ناشد فيه كافة القوى والمؤسسات والأحزاب إلى التحرك من أجل إنقاذ مئات العائلات الذي يستهدفها قرار جائر يقضي بإخراج نحو 600 شخص من اللاجئين من مخيمات اللاجئين في اليونان ووقف المساعدات المالية والسكنية المدعومة من الاتحاد الأوروبي.