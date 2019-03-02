شقيق الشهيد ياسر حمدوني لوطن: الرئيس استجاب لطلبنا وأوعز باستكمال بناء منزل أبناء شقيقي

رام الله- وطن: استجاب الرئيس، لطلب عائلة الشهيد ياسر حمدوني، باستكمال بناء منزل أسرة الشهيد حتى يتمكنوا من السكن فيه.

وقال محمود شقيق الشهيد لـوطن، إنهم توجهوا بطلب للرئيس قبل يومين بمساعدتهم على اتمام بناء منزل ابناء ياسر، وعلى الفور استجاب الرئيس لطلبهم، وأوعز للجهات المختصة بضرورة توفير كل ما يلزم من أجل استكمال عملية البناء.

وكان الشهيد حمدوني قد ارتقى في 25 أيلول/ سبتمبر عام 2016 في مستشفى "سوروكا"، عقب إصابته بجلطة قلبية في سجن "ريمون"، بعد قضائه 14 عاما في سجون الاحتلال.

وبعد ارتقائه شهيدا اجري له تشريح في معهد الطب أبو كبير، بحضور طبيبين فلسطينيين، وكشفت نتائج التشريح بأن سبب الوفاة ناتج عن تضخم في عضلة القلب، إذ تعرّض الشهيد حمدوني لإهمال طبي ممنهج ومتعمد، ولم يتم استكمال العلاج له، كما وتم حرمانه من الأدوية العلاجية والوقائية.

والشهيد ياسر ذياب حسين حمدوني ولد في تاريخ 5 كانون الثاني/ يناير عام 1975، في بلدة يعبد قضاء محافظة جنين، واعتقلته قوات الاحتلال في تاريخ 19 حزيران/ يونيو عام 2003، وحكمت عليه بالسّجن المؤبد.

والشهيد متزوج وله اثنان من الأبناء، وهما: أدهم (15 عاماً) ومحمد (13 عاماً).