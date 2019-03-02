ضبط 1000 حبة منشط جنسي ممنوعة في طولكرم

طولكرم -وطن: ضبطت طواقم الضابطة الجمركية فجر اليوم السبت 2/3/2019 في محافظة طولكرم ما يقارب (1000) حبة من المنشطات الجنسية المتنوعة وهي ممنوعة من التداول في الأسواق الفلسطينية .

وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية أنه تم ضبط الكمية بناءً على معلومات استخبارية مفادها وجود أدوية جنسية داخل إحدى الصالونات بالمحافظة، وعلى الفور تحركت الطواقم للمكان وضبطت مايقارب (1000) حبة منشط جنسي متنوعة وهي ممنوعة من التداول في الاسواق الفلسطينية الا من خلال الصيدليات المرخصة وبوصفة طبية من طبيب مختص.

وعليه تم التحفظ على الكمية بالكامل في مقر مديرية الضابطة الجمركية بالمحافظة لحين حضور جهة الاختصاص وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الاصول.

كما وتهيب الضابطة الجمركية بالسادة المواطنين لعدم إستخدام مثل هذه الأدوية الخطير على عاتقهم الشخصي لأنها تشكل خطر حقيقي وقد تؤدي الى الوفاة.