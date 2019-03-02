رحل "ابو عواد"

وطن: توفي الفنان الأردني الكبير نبيل المشيني المعروف بـ "ابو عواد"، اليوم السبت.

والمشيني (22 يوليو 1939)، من مواليد مدينة القدس، وهو ابن الفنان الأردني إسحق المشيني، وشقيق الفنان الذي رحل في عنفوان شبابه أسامة المشيني.

وقد عرف الفنان نبيل بشخصية أبو عواد في المسلسل الأردني حارة أبو عواد الذي انتشر فترة الثمانينات وكذلك المسلسلات البدوية آخرها راس غليص.

عمل مذيعا في التلفزيون الكويتي والأردني، وكان رئيسا لرابطة الفنانين قبل النقابة، عين في مجلس الأعيان الأردني2003 م، قدم حديثا مجموعة مسلسلات تعالج الإرهاب.