الأسرى المرضى في "النقب" يمتنعون عن تناول الدواء

وطن: ضمن الخطوات الاحتجاجية في أعقاب تركيب سلطات الاحتلال أجهزة تشويش جديدة في السجون، امتنع الأسرى المرضى في سجن النقب الصحراوي، السبت، عن تناول الدواء والتعامل مع عيادة المعتقَل.

وقال مكتب "إعلام الأسرى"، في بيان، إن ضباط سجن النقب يتجولون بين الأقسام بأسلحتهم الآلية القاتلة في مشهد استعراضي وتهديدي للأسرى، وسط حالة من التوتر داخل أقسام المعتقَل".

وتسود حالة من التوتر داخل أقسام سجن النقب الصحراوي عقب تركيب الاحتلال لأجهزة تشويش بشكل مكثف وموجه في السجن، مما أدى لتشويش على بث موجات الراديو والتلفاز والتواصل مع الخارج، إضافة إلى التسبب بحالة صداع شديد للأسرى، مع وجود تخوف من إصابتهم بأمراض خطيرة.

وأعلنت الحركة الأسيرة حلّ الهيئات التنظيمية في عددٍ من السجون، وشددوا على عدم السماح بفرض واقعٍ اعتقالي جديد يقضم مكتسباتِهم وحقوقَهم التي انتزعوها بالدم والإضرابات، وأكّدوا الاستمرار في الخطوات الاحتجاجية والتصعيدية لأبعد مدى حتى استرداد الحقوق.

وقال أسرى النقب، السبت، إن "أجهزة التشويش التي ركبتها سلطات الاحتلال بشكل مكثف وموجّه في السجن، أدت إلى التشويش على بث موجات الراديو والتلفاز والتواصل مع الخارج، إضافة إلى التسبب بحالة صداع شديد للأسرى، مع وجود تخوف من إصابتهم بأمراض خطيرة".