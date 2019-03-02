القوى تدعو لبرنامج شامل لمقاطعة منتجات الاحتلال

رام الله- وطن: دعت القوى الوطنية والاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة للشروع فورا ببرنامج وطني شامل لمقاطعة منتجات وبضائع الاحتلال باعتبارها احدى اشكال المقاومة الشعبية، والعمل على وضع استراتيجية متكاملة لتنظيف اسواقنا من منتجات الاحتلال، وتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بالتحلل من الاتفاقيات السياسية، والامنية، والاقتصادية ليس فقط من باب الرد على قرصنة اموال المقاصة، وانما نهجا يوميا لشعبنا.

وأكدت القوى الوطنية في بيان لها وصل وطن نسخة منه، للمشاركة في الفعالية التي ينظمها الاتحاد العام للمراة، والاطر النسوية الاربعاء 6/3 في الخان الاحمر المهدد بالهدم والترحيل.، مؤكدة على اهمية المشاركة أيضا في فعاليات الجمعة الاسبوعية المتواصلة في الريسان والمغير وبلعين ونعلين ومواقع التماس مع الاحتلال ومستوطنيه.

ورحبت القوى بالتقرير الخاص للامم المتحدة، وتدعو لوضعه موضع التنفيذ الفوري تمهيدا لمحاكمة قادة الاحتلال على الجرائم المتواصلة بحق شعبنا، وايفاد لجنة دولية مختصة للاراضي الفلسطينية المحتلة للوقوف على الانتهاكات التي تقوم دولة الاحتلال بحق شعبنا الاعزل، وتوفير الحماية الدولية حتى انهاء الاحتلال.

وجددت رفضها لاجراءات الاحتلال في القدس المحتلة، وسياسات التطهير العرقي واستهداف المقدسات فيها، وتحي صمود شعبنا في المدينة وباب الرحمة، وافشال اهداف الاحتلال ومشاريعه لخلق وقائع على الارض لتغير وطمس معالمها وافراغها من سكانها الاصليين، وحملات الاعتقال اليومي التي تستهدف الكوادر والنشطاء والتي ستفشل في كسر ارادة شعبنا وثباته لحماية المدينة من الاطماع الاسرائيلية.