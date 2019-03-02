طهران: قرار لندن حظر حزب الله "غير مسؤول"

وطن: نددت ايران، السبت، بقرار المملكة المتحدة الحظر التام لحزب الله اللبناني، ووصفت قرار لندن بأنه "خاطئ وغير مسؤول".

وكان وزير الداخلية البريطاني ساجد جويد اتهم الاثنين حزب الله بـ "الاستمرار في محاولاته زعزعة الوضع الهش في الشرق الاوسط" مؤكدا أن بلاده "لا تفرق بين الجناح العسكري، المحظور سابقا، والحزب السياسي" الشيعي اللبناني.

وبحسب سلطات بريطانيا فإن الانتماء الى حزب الله او الترويج له بات عرضة لعقوبة يمكن أن تصل الى السجن عشر سنوات.

وردت الخارجية الايرانية في بيان ان حزب الله "يتمتع بقاعدة إجتماعية وشعبية واسعة النطاق ويشارك حاله حال باقي الاحزاب في الإنتخابات والنشاطات الرسمية والقانونية في لبنان".

وأكّدت أنّ "الإجراء الخاطئ الذي قامت به الحكومة البريطانية ليس قادراً علي تهميش دور ومكانة حزب الله" مشيرة الى انها "تعتبره قوة مشروعة وقانونية ذات دور مؤثر لايشوبه الريب في الاستقرار السياسي في لبنان وتوفير الأمن لهذا البلد".