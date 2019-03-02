الناصرة | ثلاث إصابات احداها خطيرة خلال شجار وعلي سلام يطالب بالهدوء

الناصرة- وطن: أصيب ثلاثة شبان من عائلتين مختلفتين، بجروح مختلفة خلال شجار وقع بينهم، اليوم، في حي جبل الدولة في الناصرة.

وذكرت مصادر طبية أن شاباً يبلغ من العمر 19 عاماً أصيب بجروح خطيرة، بينما أصيب شابان أخران (20، 21) عاماً من عائلة أخرى بجروح متوسطة وطفيفة.

وتم نقل المصابين للمستشفى الانجليزي في الناصرة ولمستشفى رمبام.

من جهته، طالب رئيس بلدية الناصرة علي سلام الجميع "التحلي بالصبر ثم الصبر وعدم التهور والانجرار وراء اعمال العنف التي في نهاية المطاف قد تعود بالمضرة على الجميع ، المطلوب في مثل هذا المواقف التصرف بحكمة وبتروي وعقلانية"، وفق ما ذكر موقع "بانيت".