غاباي: نتنياهو سيفعل ما بوسعه لينجو من محاكمته

القدس- وطن: قال آفي غاباي زعيم حزب العمل، اليوم السبت، إن بنيامين نتنياهو سيفعل كل ما بوسعه لينجو من المحاكمة بعد أن قدم المستشار القضائي لوائح اتهام ضده.

وأوضح غاباي – كما نقلت عنه هيئة البث العامة – إن المعركة الانتخابية الحالية تتمحور حول مستقبل الدولة مقابل المستقبل الشخصي لنتنياهو. معربا عن قلقه حيال ما سيجري في هذه المعركة حتى موعد الانتخابات في التاسع من الشهر المقبل.

وقال "إن حزب العمل يريد قيادة الدولة في طريق مغاير وليس في طريق ضم الأراضي وسن قوانين على غرار قانون القومية، ومعنى ذلك الانفصال عن الفلسطينيين وانتهاج سياسة اقتصادية أكثر عدالة".