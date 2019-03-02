كوربين: على بريطانيا تجميد بيع الأسلحة للاحتلال وإدانة جرائمه

وطن- وكالات: دعا زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربين سلطات بلاده إلى إدانة عمليات القتل التي تقوم بها دولة الاحتلال، وطالب بتجميد بيع الأسلحة لها.

ونشر كوربين على حسابه في "تويتر" تغريدة قال فيها إن الأمم المتحدة أصدرت بيانا، أكدت فيه أن "قتل إسرائيل للمتظاهرين في غزة - بمن فيهم الأطفال والمسعفون والصحفيون - قد يشكل "جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".

وقال كوربين: "يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تدين بشكل لا لبس فيه عمليات القتل، وأن تجمد مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل".

وكان تقرير للأمم المتحدة، نشر الخميس، اعتبر أن استشهاد 189 فلسطينيا وإصابة 6100 آخرين برصاص جيش الاحتلال في مسيرات العودة عند حدود غزة العام الماضي قد يرقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وذكر كبير المحققين الدوليين سينتياغو كانتون في جنيف: "لدى اللجنة أسس كافية للاعتقاد بأن جنودا إسرائيليين انتهكوا حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى بعض هذه المخالفات إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويتعين على إسرائيل إجراء تحقيق فوري فيها".

وخلصت اللجنة إلى أن قناصة إسرائيليين استهدفوا عمدا صحفيين وموظفين طبيين وأطفالا ومتظاهرين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وحصل المحققون الدوليون على معلومات عن المسؤولين المحتملين عن هذه الأعمال، بمن فيهم قناصة وقياديون في جيش الاحتلال، وستسلّم هذه المعلومات لمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت لتحيلها إلى محكمة الجنايات الدولية.