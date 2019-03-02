الأغوار الشمالية: معدل الأمطار يبشر بموسم زراعي جيد

طوباس- وطن: قال المهندس عمر بشارات مدير عام زراعة محافظة طوباس والاغوار الشمالية، إن معدل الامطار التراكمي للمحافظة والاغوار الفلسطينية فاق المعدل السنوي، وان ذلك يبشر بموسم زراعي جيد، وان الأضرار الزراعية جراء المنخفض كانت قليلة جدا. مجددا التزام وزارة الزراعة اتجاه قطاع الزراعة في المحافظة بالدعم والتطوير من اجل تجاوز كل العقبات والتحديات ومنها الطبيعية التي من الممكن ان تهدد هذا القطاع. وذلك خلال جولاته التفقدية على راس وفد كوادر ومهندسي مديرية الزراعة بالاغوار الفلسطينية.

واضاف في تصريحات صحفية ان وزارة الزراعة تتابع عن كثب سير المنخفض و حالة المزروعات بشكل يومي، وتعمل مع المزراع من اجل انجاح الموسم الزراعي دون حدوت اي خسائر من خلال الدعم اللوجستي والنصائح والإرشادات من الطواقم الفنية المختصة في الوزارة، انسجاما مع توجيهات ومتابعة وزير الزراعة ووكيل الوزارة حيث يتابعان مجريات المنخفض على الأرض أولا بأول ضمن غرفة عمليات أعدت لهذا الغرض.

واوضح بشارات ان المعدل التراكمي للأمطار بلغ في المحافظة حسب الأرصاد الجوية ما بين 400 الى 441 أي ما يعادل 119% و 102% حسب مناطق المحطات وتوزيعها، وان توزيع المياه على الموسم المطري كانت ممتازة مما يؤشر لموسم زراعي جيد على كافة القطاعات الزراعية، مثل الخضار المكشوفة والمحاصيل الحقلية واللوزيات والزيتون والمراعي والغابات والثروة الحيوانية، بالإضافة الى التأثير الايجابي على المياه الجوفية التي شهدت تراجعا خلال السنوات الأخيرة نتيجة شح الأمطار والتغير الذي طرا على المناخ.

وأشار بشارات ان الزيارات الميدانية شملت غالبية المناطق التي من الممكن أن تتأثر بالحالة الجوية والهطول الغزير للأمطار، وهي الأغوار الشمالية (بردلا، وكردلا، والعين البيضاء، المالح والمضارب ومكحول)، وسهل البقيعة وطمون ومنطقة رأس الفارعة التي دخلت فيها مياه الاودية الفرعية الى المزارع دون حدوث اضرار بالغة،

وطمئن بشارات المزارعين قائلاً:"نطمئن مزارعينا والرأي العام في محافظة طوباس والاغوار الى عدم حدوث خسائر او اضرار من شانها ان تعيق العملية الانتاجية".

وطالب المزارعين بالتواصل الدائم مع المديرية ومتابعة منشورات وزارة الزراعة وتوجيهاتها عبر الموقع الرسمي وفي كافة وسائل الإعلام لان من شأن ذلك تعظيم الفائدة من الموسم المطري الممتاز لهذه السنة مؤكدا ان محافظة طوباس وأغوارها تحظى باهتمام كبير من قبل الوزارة حيث هي المنطقة الزراعية الأولى على مستوى محافظات الوطن.

وثمن بشارات تعاون وتضافر الجهود الرسمية والشعبية وفي المقدمة محافظة طوباس والدفاع المدني، والشرطة والاشغال والبلديات والتعامل المهني مع تبعات المنخفض الجوي وتقديم العون للمواطنين والمزارعين على حد سواء.