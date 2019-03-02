الاحتلال يقمع فعاليات "الارباك الليلي" شرق رفح

غزة- وطن: قمعت قوات الاحتلال، مساء اليوم السبت، المشاركين في فعاليات الارباك الليلي عند السلك الفاصل شرقي محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن العشرات من الشبان توافدوا إلى المنطقة الشرقية لمدينة رفح، للمشاركة في فعالية الارباك الليلي عند السلك الفاصل، إلا أن قوات الاحتلال قمعت المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز الخانق.

وأوضح، بأن المتظاهرين أحيوا أدوات فعاليات الارباك الليلي داخل خيام العودة، حيثُ أشعلوا الإطارات المطاطية، على وقع الأناشيد الوطنية، وتفعيل صفارات الإنذار تجاه المستوطنات المحاذية للسلك الشائك، وتسليط الليزر على جنود الاحتلال المتمركزين خلف السواتر الترابية، لتشتيت أنظارهم.

يشار إلى أن منطقة الشريط الفاصل تشهد فعاليات الارباك الليلي في محافظات قطاع غزة الخمس، وتهدف لإبقاء قوات الاحتلال في حالة استنفار دائم.

وتستخدم قوات الاحتلال القوة في قمعها لفعاليات الاراك الليلي، من خلال إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز الخانق تجاه الشبان الفلسطينين بشكل مباشر ومتعمد، ما أدى لوقوع إصابات بجروح مختلفة.