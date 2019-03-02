إصابة متوسطة بجريمة إطلاق نار في مجد الكروم بالداخل

القدس- وطن: أصيب رجل يبلغ من العمر 44 عاماً، بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في المدخل الشرقي لبلدة مجد الكروم في الداخل، مساء اليوم السبت.

وذكر مصدر طبي، أن المصاب تعرض لإطلاق نار في القسم السفلي من جسده، وقد أحيل على وجه السرعة إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن ملثماً أقدم على إطلاق النار نحو المصاب من مسافة قصيرة، ثم لاذ بالفرار من المكان.

هذا، وفتحت شرطة الاحتلال ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة وادعت أن الخلفية جنائية دون الإبلاغ عن اعتقال المشتبه به.

"عرب 48"