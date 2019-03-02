قوات القمع الاحتلالية تقتحم قسم 7 في معتقل "النقب" الصحراوي

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء السبت، قلعة "أ" قسم 7 بالخيام في معتقل "النقب الصحراوي".

وقال أسرى من النقب إن وحدتي "جيتار" و"اليمار" اقتحمتا قسم 7 وأجرتا عمليات تفتيش بشكل استفزازي بحق الأسرى.

وأشاروا إلى أن ادارة المعتقل صعدت قمعها للأسرى منذ مطلع العام الجاري، وكانت ذروة هذه الاعتداءات ما قامت به قوات القمع في معتقل "عوفر" الشهر المنصرم.

وحذر الأسرى من خطورة ما يجري الآن في معتقل "النقب"، محملين إدارة المعتقل المسؤولية الكاملة عن مصير كافة الأسرى.

يُشار إلى أن معتقل "النقب الصحراوي" يعتبر من أكبر المعتقلات التابعة لسلطات الاحتلال، ويقبع فيه قرابة 2000 أسير.

(وفا)