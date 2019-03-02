كادت أن تقتل وتصيب 10 أشخاص.. إلقاء قنبلة في اجتماع لبلدية بدو ورئيس البلدية والشرطة يوضحان لـوطن

القدس- وطن: أكد رئيس بلدية بدو سالم أبو عيد لـ وطن، أن شخصاً ملثماً اقتحم البلدية أثناء اجتماع لغرفة الطوارئ والقى قنبلة يدوية في الاجتماع دون أن تنفجر.

وقال أبو عيد إنه "عند الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس الماضي، كنا في اجتماع لغرفة الطوارئ في البلدية للتعامل مع المنخفض الجوي، تفاجأنا باقتحام شخص ملثم مقر البلدية وقام بسحب الأمن الخاص بقنبلة يدوية كان يحملها ثم ألقاها في غرفة الاجتماع، وفر هارباً.

وأضاف أبو عيد أن القنبلة لم تنفجر، وإلا لقتلت وأصابت 10 أشخاص كانوا في الاجتماع.

وأشار إلى أن المجتمعون خرجوا للقبض على الملثم، لكنهم لم يتمكنوا منه.

ووصف أبو عيد الحادث بأنه "جنون وحالة من الفلتان التي تشهدها البلدة".

وأوضح أن الشرطة والأجهزة الأمنية حضرت للبلدة، وبدأت بالتحقيق وجمع المعلومات.

وطالب أبو عيد بفرض السيادة الأمنية على قرى شمال غرب القدس، وحماية رؤساء وأعضاء المجالس القروية والبلدية في قرى شمال غرب القدس.

وبيّن أن هذا الحادث الثاني الذي يتم الاعتداء عليه فيه، حيث تم إلقاء ثلاث عبوات حارقة "موليتوف" على منزله قبل أشهر، على خلفية عمله في البلدية، ولم يعرف الفاعلون رغم تقديم شكوى لدى الشرطة التي بدأت بالتحقيق في الحادث حينها.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمجلس الخدمات المشتركة لقرى شمال غرب القدس المهندس مصطفى حميد لـ وطن، إن 16 مجلساً بلدياً وقروياً في منطقة شمال غرب القدس، أقرت سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية جراء الحادث.

وأوضح حميد أن رؤساء الـ16 مجلساً سيلتقون بوزير الحكم المحلي حسين الأعرج في مقر الوزارة غداً، وسيطلبون منه توفير الحماية للمجالس في قرى شمال غرب القدس أسوة بالبنوك، وضرورة قيام الأجهزة الأمنية بواجباتها تجاه هذه القرى.

وأضاف "عند الساعة العاشرة من صباح غداً الأحد، سينظم رؤساء وأعضاء وموظفي المجالس البلدية والقروية في شمال غرب القدس وقفة تضامنية أمام بلدية بدو، كما سيتم إغلاق أبواب الـ16 مجلساً ليوم واحد كخطوة احتجاجية على الحادث".

من جهته، قال الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات لـوطن، إن الشرطة تلقت بلاغاً بقيام شخص مجهول بإلقاء قنبلة باتجاه بلدية بدو، حيث تحركت قوات من الشرطة يرافقها إدارة المباحث ووحدة الهندسة وتم ضبط قنبلة غير معروفة من قبل هندسة المتفجرات والتحفظ عليها.

وأضاف ارزيقات أن إجراءات البحث والتحري ما تزال جارية .