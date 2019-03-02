منظمات دولية تطالب السعودية بالإفراج عن ناشطين في مجال حقوق المرأة

وطن- وكالات: استدعى قرار النيابة العامة السعودية، إحالة ناشطين في مجال حقوق المرأة إلى المحكمة مناشدة أكثر من 50 منظمة حقوقية المجتمع الدولي التدخل والإفراج عنهم.

وكشفت منظمات حقوقية دولية في رسالة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن الناشطين السعوديين سيحالون على القضاء قريباً، وأكدت أنّ بعض المسجونين تعرّضوا لسوء معاملة وللتعذيب.

وقالت مديرة حملات منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط سماح حديد في هذا الصدد إن هؤلاء "يفترض أن يفرج عنهم بالنظر إلى نضالهم السلميّ وليس أن يكونوا موضع محاكمة".

واعتبر رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي من جانبه أن استمرار "القمع السعودي دليل على طبيعة الحكومة".

وقال الدبيسي في اتصال مع الميادين إنه كان على الحكومة السعودية "التحقيق في دعاوى التعذيب بحق المعتقلات والمعتقلين بدلاً من محاكمتهم".

وتراجعت السلطات السعودية في مطلع شباط/فبراير 2019 عن نيتها بإعدام الناشطة اسراء الغمغام المسجونة منذ كانون الأول/ديسمبر 2015.

وتعرضت السعودية إلى ضغوط متزايدة بسبب اعتقال الغمغام إثر مشاركتها في احتجاجات مناهضة للحكومة في شرق المملكة.

وطالت الانتقادات الدولية ولي عهد المملكة محمد بن سلمان بعد أن تهدد منصبه إثر مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وصدر مطلع العام الجاري تقرير أعدته منظمة "هيومن رايتس ووتش" قالت فيه إن السلطات السعودية نفذت في 2018 موجة اعتقالات ضد معارضين ونشطاء حقوقيين ورجال دين مستقلين فيما يبدو أنها حملة منسقة.