إطلاق أول خط مواصلات منتظم في فلسطين بمدينة روابي

روابي- وطن: أطلقت بلدية مدينة روابي بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات وشركة باصات بيرزيت – بني زيد، أول خط مواصلات منتظم في فلسطين وموقعه في مدينة روابي، وذلك خلال حفل حضره عدد من الشخصيات الاعتبارية وحشد من المواطنين.

وشارك في حفل الإطلاق الوكيل المساعد في وزارة النقل والمواصلات عماد الصافي، ونائب محافظ محافظة رام الله والبيرة حمدان البرغوثي، ورئيس بلدية روابي المهندس إبراهيم الناطور، ونقيب أصحاب شركات الحافلات العمومية عبد الله الحلو، ومدير عام شركة حافلات بيرزيت - بني زيد أحمد إبراهيم عوض الله، ورئيس مجلس إدارتها عوض الله إبراهيم عوض الله، وبحضور مؤسس مدينة روابي ورئيس مجلس إدارة شركة مسار العالمية بشار المصري.

وخلال الحفل، أكد الصافي أن الوزارة تحرص على علاقات أكثر إنتاجية وانتظام مع المواطنين ومؤسسات القطاعين العام والخاص، وبأن السير بخطى سريعة نحو تنمية وتطوير قطاع النقل الفلسطيني يساهم في تحقيق التنافسية واللحاق بركب التقدم العالمي في هذا المجال، فلا يخفى على أحد حجم العراقيل والممارسات الإسرائيلية التي حالت دوماً دون تنفيذ مشاريع النقل الاستراتيجية.

وأضاف: "أن إطلاق أول خط مواصلات منتظم في فلسطين في مدينة روابي الأحدث بين مدن الوطن هو حدث مميز، حيث أن روابي التي عودتنا على التميز تسجل إنجازاً آخر يعكس قدرة الفلسطيني على الإبداع والبناء رغم الاحتلال".

فيما قال البرغوثي: "شكلت مدينة روابي محطة حيوية وهامة تجذب العديد من الزوار من الوطن وخارجه، وإن وجود خط مواصلات منتظم يسهل على الناس الوصول إليها"، وحيا مؤسس المدينة على جهوده في تطوير مرافقها المختلفة وجعلها حقيقة على الأرض، مضيفا: "محافظة رام الله والبيرة ولجنة السير فيها، تسعى دائماً لدعم قطاع النقل والمواصلات، لتأمين المواصلات للمواطنين بأفضل شكل ممكن".

من جهته، قال الناطور:" إن روابي تطلق اليوم أول خط مواصلات منتظم في فلسطين، لتأكد نهجها منذ تأسيسها القائم على التخطيط النموذجي والإستراتيجي لتقديم خدمات مميزة وبمواصفات عالمية، لتثبت للعالم مدى قدرة الفلسطيني على الإبداع ومواكبة التطور في العالم رغم كل التحديات".

بدوره، أفاد نقيب الحلو: أن روابي نموذج يحتذى به من المفيد تعميمه على باقي مدننا الفلسطينية، حيث سنعمل بالتعاون المشترك مع وزارة النقل والمواصلات على إنشاء خطوط مواصلات منتظمة في باقي المدن، ونشر وعي وثقافة استخدام الحافلات لميزاتها خاصة فيما يتعلق بمستوى الأمان الأكبر.

وأشاد عوض الله عن الشراكة بين شركة باصات بيرزيت – بني زيد وبلدية روابي، مؤكدا أن التعاون المطلق بينهما أدى لتطوير فكرة إطلاق أول خط منتظم في الوطن بمدينة روابي، حيث ستخرج حافلتان حديثتان من مدينة روابي لمدينة رام الله وبالعكس، وستعمل وفق جدول زمني بوقت محدد للخروج والعودة من وإلى رام الله بواقع 25 نقلة يومياً من الساعة السابعة صباحاً وحتى ساعات الليل.

وكرمت شركة باصات بيرزيت - بني زيد في ختام الفعالية، الوكيل المساعد في وزارة النقل والمواصلات عماد الصافي، مؤسس مدينة روابي بشار المصري، نائب محافظ محافظة رام الله والبيرة حمدان البرغوثي، الشرطة الفلسطينية وشركة قرش.

من الجدير بالذكر، أن خط الحافلات المنتظم قد بدأ بالعمل فعلاً من قلب مدينة روابي إلى الموقف المخصص للحافلات في رام الله، شارع الإرسال أمام قصر الحمراء.