بالطائرة والمدفعية.. الاحتلال يستهدف نقاط رصد للمقاومة في غزة

غزة- وطن: قصفت طائرة تابعة لجيش الاحتلال، مساء اليوم السبت، نقطة رصد للمقاومة شرقي المحافظة الوسطى بقطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرة إسرائيلية بدون طيار قصفت بصاروخ واحد على الأقل نقطة رصد للمقاومة شرقي مخيم البريج، دون إصابات.

أما جيش الاحتلال؛ فقال إنه قصف "موقعًا لحركة حماس ردًا على إطلاق بالونات متفجّرة صوب البلدات الإسرائيلية".

وفي وقت لاحقا، أعلنت مصادر محلة عن استهداف مدفعية الاحتلال لنقد رصد للمقاومة شرق رفح جنوب قطاع غزة.