نابلس: القبض على 3 فتيات يروجن عملة مزورة

نابلس- وطن: ألقت الشرطة القبض على ثلاثة فتيات يشتبه بترويجهن عملة مزورة بنابلس.

وجاء في بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة ان الشرطة تلقت بلاغاً عن وجود 3 فتيات يقمن بترويج عملة مزورة في نابلس، وعلى الفور تحركت قوة من المباحث العامة يرافقها عنصر شرطة نسائي، والقي القبض على الفتيات الثلاث وبحوزتهن 2600 شيقل مزورة من فئة المئتين.

وأوضح البيان ان الشرطة باشرت إجراءاتها القانونية لحين إحالة الفتيات الثلاث والمضبوطات التي ضبطت بحوزتهن لجهات الاختصاص اصولاً.