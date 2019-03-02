الشرطة: متعاطي مخدرات يدهس أحد ضباطنا ويصيبه بجروح متوسطة غرب رام الله

رام الله- وطن: أصيب اليوم احد ضباط شرطة محافظة رام الله والبيرة بجروح وصفت ما بين المتوسطة والخطيرة اثر تعرضه للدهس من قبل احد "متعاطي المخدرات" غرب رام الله، وفق الشرطة.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ازريقات ان "قوة من الشرطة ودورية المكافحة وعنصر الشرطة النسائية توجهت إلى بلدة دير عمار غرب رام الله لتفتيش منازل أشخاص مشتبه بهم بتعاطي المواد المخدرة، وعند وصول قوة الشرطة للبلدة قام احد متعاطي المواد المخدرة بالفرار بمركبته غير قانونية، وقام بدهس الضابط، مما ادى لإصابته بكسور في القدمين وضرب مركبة مدنية أخرى، وقامت القوة بإيقافه وألقت القبض عليه".

وأضاف ارزيقات انه تم نقل الضابط للمستشفى لتلقي العلاج ووصفت اصابته ما بين المتوسطة والخطيرة.

وتابع: تم توقيف الشخص المتسبب لحين عرضه على النيابة .

وثمن ارزيقات "موقف المؤسسات وابناء البلدة الذين استنكروا الاعتداء وطالبوا باتخاذ اقصى العقوبات".