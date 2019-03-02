القبض على مشعوذ في مقبرة شمال الخليل



الخليل- وطن: قبضت الشرطة والمخابرات العامة في الخليل، اليوم، على مشعوذ أثناء ممارسته اعمال الشعوذة والسحر داخل مقبرة ببلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأوضح الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن "القبض على المشعوذ تم بناء على معلومات وردت للشرطة والمخابرات العامة من قبل المواطنين، وتم القبض عليه داخل مقبرة ببلدة بيت أمر شمال الخليل وبحوزته مجموعة كبيرة من الأدوات والمعدات والملابس التي تستخدم في عمليات السحر والدجل".

وأضاف ارزيقات أنه "خلال سماع إفادة المشتبه به من قبل ضباط إدارة المباحث العامة في شرطة الخليل تبين أنه قام بممارسة أعمال السحر والدجل منذ مدة وطالت اكثر من 30 منزلاً".

وأكد ارزيقات توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة لعرضه على النيابة العامة.