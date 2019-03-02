عباس زكي: فتح متمسكة بإنهاء الانقسام

جنين- وطن: قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، إن الحركة متمسكة بانهاء الانقسام الداخلي وتحقيق الوحدة الوطنية.

ودعا زكي خلال زيارته مدينة جنين، اليوم السبت، لتهنئة الفائزين بانتخابات اقليم حركة فتح، وتهنئة الأسير محمد غوادرة من قرية بير الباشا لمناسبة الافراج عنه من سجون الاحتلال الاسرائيلي بعد 15 عاما في الأسر، حركة حماس إلى تغليب المصلحة الوطنية وتحقيق الوحدة الوطنية.

وثمن زكي "دور المحافظة والمؤسسة الأمنية لتأمين سير الانتخابات في جو آمن ومريح، داعيا حركة فتح إلى النهوض بواقع الحركة من كافة الجوانب ليتمكن شعبنا من الاستمرار في نضاله حتى إحقاق كافة الحقوق المشروعة لشعبنا".

(وفا)