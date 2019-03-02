فيديو | علم فلسطين يزين مظاهرات الجزائر الرافضة لترشح بوتفليقة

وطن: زيّن علم فلسطين المظاهرات الحاشدة التي خرجت أمس في الجزائر، رفضا لترشح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات القادمة.

وهتف المتظاهرون الذين احتشدوا بعد صلاة الجمعة، في وسط الجزائر العاصمة، بمشاركة أيقونة الثورة الجزائرية جميلة بوحيرد، مطالبين بوتفليقة (81 عاما) بالرحيل، ورددوا هتاف "سلمية..سلمية"، فيما انتشرت قوات الأمن في المكان.

كما ردد مظاهرون هتافات تطالب رئيس الوزراء، أحمد أويحي، بالرحيل.

ومنذ يوم الجمعة الماضي يشارك آلاف الجزائريين في احتجاجات مناوئة للحكومة.