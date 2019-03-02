ترامب: الديمقراطيون مرضى

وطن- وكالات: هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأميركية روبرت مولر واصفاً تحقيقاته بالزائفة.

وقال ترامب -الذي كان يخطب في مؤتمر للمحافظين قرب واشنطن- إن مولر تولى منصبه من خلال التعيين وليس عبر الانتخاب من قبل الشعب الأميركي.

كما هاجم خصومه الديمقراطيين ووصفهم بالمرضى، على خلفية خططهم للتحقيق في معاملاته المالية، معتبرا أنهم يحاولون إخراجه من البيت الأبيض "بكلام هراء".

وأضاف "للأسف أنت تضع الناس الخطأ في عدد من المواقع وهم يتركون أشخاصا فترة طويلة في أماكن ينبغي ألا يكونوا بها، والمدهش أنهم يحاولون إزاحتك بكلام هراء".

ويتأهب مولر لتقديم تقرير لوزير العدل وليام بار يتضمن تفاصيل ما خَلُص إليه في التحقيق المتعلق بدور روسيا بالانتخابات الرئاسية عام 2016 وأي صلة له بحملة ترامب.

المصدر : الجزيرة + رويترز