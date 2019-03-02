الكلاسيكو يتجدد: ريال مدريد (0-1) برشلونة

وطن- وكالات: يستضيف فريق ريال مدريد هذه الليلة غريمه التقليدي برشلونة على استاد "سانتياغو برنابيو"، ضمن أحداث الجولة الـ26 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وكان برشلونة قد حقق التأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء الماضي بعد الفوز على ريال مدريد بالنتيجة 4-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويتصدر الفريق الكاتالوني لائحة الدوري برصيد 57 نقطة وهو يبتعد بفارق 9 نقاط عن الفريق الملكي صاحب المركز الثالث.

تشكيلة ريال مدريد: تيبو كورتوا، كارفاخال، فاران، راموس، ريجيلون، كاسيميرو، كروس، لوكا مودريتش، فينيسيوس، بيل وبنزيمة.

تشكيلة برشلونة: تير شتيغن، سيرجي روبيرتو، بيكيه، لينغليت، جوردي ألبا، بوسكيتس، راكيتيتش، آرثر ميلو، ميسي، عثمان ديمبلي ولويس سواريز.

أحداث الشوط الأول:

دقيقة 2: بطاقة صفراء للاعب برشلونة، سيرجيو بوسكيتس.

دقيقة 12: أول خطورة من ريال مدريد على مرمى برشلونة بعد تسديدة من قدم اللاعب كروس إلا أن الحارس تصدى لها.

دقيقة 19: لاعب برشلونة، ليونيل ميسي، ينفرد بحارس مرمى ريال مدريد ويمرر كرة من فوقه وكادت أن تسكن شباكه.

دقيقة 22: لاعب ريال مدريد، لوكا مودريتش، يسدد كرة خطيرة نحو مرمى برشلونة إلا أن المدافع بيكيه تمكن من إبعادها.

دقيقة 26: برشلونة يتقدم على ريال مدريد بهدف من توقيع اللاعب، إيفان راكيتيتش.

دقيقة 36: لاعب برشلونة، ليونيل ميسي، يسدد ركلة حرة نحو مرمى ريال مدريد إلا أنها الكرة علت العارضة.

دقيقة 39: لاعب برشلونة، لويس سواريز، يسدد كرة خطيرة نحو مرمى ريال مدريد إلا أن الحارس كان بالمرصاد.

أحداث الشوط الثاني:

دقيقة 55: لاعب ريال مدريد، فينيسيوس، يسدد كرة لكن حارس مرمى برشلونة أبعدها عن مرماه.