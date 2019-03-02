فتح: إجبار المقدسيين على هدم بيوتهم أعلى درجات القهر والظلم

القدس- وطن: قالت حركة فتح، إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلية من إجبار المقدسيين على هدم بيوتهم ذاتيا يعتبر أعلى درجات القهر والظلم وإرهاب الدولة المنظم.

وأكد عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن وضع الفلسطينيين وخاصة المقدسيين أمام خيارين أحلاهما علقم، إما أن تقوم سلطات الاحتلال بهدم البيت وتدفيع صاحبة ثمن ذلك وفقا للتسعيرة الاحتلالية الباهظة أو أن يقوم صاحب البيت ذاتيا بهدم منزله تجنبا لدفع المبالغ الباهظة، هو أسلوب قمعي اضطهادي فاشي ضد الانسانية جمعاء.

وأوضح أن المقدسي يعيش في ظروف أكثر من معقده، فمن جانب تمنع سلطات الاحتلال منح تراخيص للبناء، وإن منحت فبصعوبة بالغه وبمبالغ خيالية فوق طاقة البشر، ومن جانب آخر تقوم بكل الأفعال المنافية للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف خاصة الرابعة منها بسرقة الأراضي والعقارات والبيوت وتهجير أهلها لصالح المستعمرين الغرباء، في صورة توضح حجم الارهاب والعنصرية الاسرائيلية.