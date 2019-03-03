صرف مستحقات عائلات الشهداء والاسرى المحررين اليوم

رام الله - وطن: اوعز الرئيس محمود عباس بصرف مستحقات عائلات الشهداء والاسرى المحررين ومخيمات اللاجئين.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ في تدوينة على تويتر انه بناءا على تعليمات الرئيس سيتم اليوم صرف مستحقات عائلات الشهداء والأسرى والأسرى المحررين ومستحقات مخيمات اللاجئين .

من جانبه قال رئيس حكومة تصريف الاعمال رامي الحمد الله " ان اول رواتب سندفعها بتوجيهات الرئيس محمود عباس، هي رواتب الشهداء والأسرى، اليوم او غدا، وقريبا بالصبر والتعاون سنتمكن من دفع جزء من رواتب الموظفين".