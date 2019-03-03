قوات قمع الاحتلال تقتحم قسم 3 بسجن النقب

وطن: اقتحمت قوات كبيرة من وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الاسرائيلي يوم الأحد قسم 3 في سجن النقب الصحراوي.

وقال مكتب إعلام الأسرى: إن "أصوات التكبيرات تعلو من غرف الأسرى منذ لحظات الاقتحام تضامنًا مع إخوانهم في قسم 3، وأن الأحداث آخذة بالتصعيد".

وأفاد بأن إدارة السجون نشرت سيارات إطفاء بين أقسام سجن النقب، مؤكدًا وجود تخوفات من نوايا مبيتة تجاه تعريض حياة الأسرى للخطر.

وتسود حالة من التوتر داخل أقسام سجن النقب منذ أيام عقب تركيب الاحتلال أجهزة تشويش بشكل مكثف وموجه في السجن، مما أدى للتشويش على بث موجات الراديو والتلفاز والتواصل مع الخارج، والتسبب بحالة صداع شديد للأسرى.

وكان الأسرى المرضى في سجن النقب امتنعوا عن تناول الدواء والتعامل مع عيادة السجن، في خطوة احتجاجية على الأجهزة المسرطنة التي تم تركيبها.