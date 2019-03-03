شاهد كيف ينطق الحجر بالوجع السوري

وطن: حمل الفنان السوري نزار علي بدر حجارة ملونة من سوريا ليعرض فيها على مسرح برنامج المواهب العربي "Arabs got talent 2019" وجع بلاده.

واستطاع هذا الفنان الموهوب بالفطرة أن يصنع تشكيلا رائعا حول الهجرة انفطرت له قلوب المتابعين ولجنة التحكيم التي حاول أعضاؤها أن يغالبوا دموعهم.

وأطلق عضو لجنة التحكيم الفنان المصري أحمد حلمي العنان لمشاعره فصعد إلى خشبة المسرح، وقبّل رأس المتسابق قائلا: "الحجر نطق والناس لسة مش بتنطق، ومعنديش فعل أعمله غير إني أبوس راسك، على هذا الإحساس والعمل أثرت فيه ووجعت قلبي".

وعقّبت الفنانة اللبنانية نجوى كرم قائلة: "مين قال إن الحجر ما بينطق إحنا اللي مش بنسمعه".

(روسيا اليوم)