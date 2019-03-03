"مكافحة الفساد": أكثر من 3000 شكوى تلقيناها منذ 2011 حتى 2018

وطن: كشفت هيئة مكافحة الفساد أنها تلقت منذ العام 2011 وحتى نهاية 2018 ما مجموعه 3210 شكوى وبلاغ.

وفي بيان لها، قالت الهيئة إن ذلك يدل ذلك على ثقة المواطنين بعمل الهيئة وتوجههم اليها للتبليغ عن شبهات الفساد.

كما أوضحت بأن عدد الشكاوى على القطاع العام بلغت 1902 شكوى، بالإضافة ل 727 شكوى على الهيئات المحلية و 66 شكوى على الاتحادات والنقابات و 109شكاوى على الجمعيات و 28 شكوى على شركات المساهمة العامة، أما غير الخاضعين لأحكام قانون مكافحة الفساد فتقدم بحقهم 115 شكوى.

ومن حيث موضوع الشكاوى، فأوضحت الهيئة أن 136 شكوى كانت حول موضوع الكسب غير المشروع، و 329 شكوى حول اساءة الائتمان و 96 شكوى حول الامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية، و 40 شكوى حول التهاون باداء واجبات الوظيفة العمومية و 291 شكوى حول الواسطة والمحسوبية، و 133 شكوى تزوير، و168 شكوى حول المساس بالمال العام، و 187 شكوى حول الاستثمار الوظيفي، و341 شكوى حول اساءة استخدام السلطة، و 93 شكوى رشوة و 109 شكوى حول الاختلاس.

وقالت "مكافحة الفساد" أن 1133 شكوى مقدمة كانت من ضمن عدم اختصاصها.

وكشفت بأن هناك 395 ملفا تحقيقيا تم تسجيلها في سجل النيابة العامة، خلال الأعوام 2010-2018، حيث أن نسبة الملفات التي تمت ادانتها بلغت 81.1 %.

كما بينت أن عدد القضايا المحالة لمحكمة جرائم الفساد حتى العام 2018 بلغ 171 قضية، اما عدد القضايا المفصولة بحكم ادانة فبلغ 112 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المنظورة امام محكمة جرائم الفساد 33 قضية، اما القضايا المفصولة بحكم براءة فبلغ عددها 23 قضية، وأن عدد المتهمين بقضايا فساد بلغ 428 متهما، اما الذين صدر بحقهم حكم قضائي فبلغ عددهم 210 متهمين.



وأشارت إلى أن 84% من القضايا كانت بحق الموظفين العموميين بمختلف درجاتهم وفئاتهم، وأن اجمالي المتحصلات الجرمية التي قرر القضاء استردادها من المتهمين المحكوم عليهم بجرائم الفساد بلغت اكثر من 52 مليون دولار امريكي، واكثر من 22 مليون شيكل اسرائيلي، وحوالي 86 الف دينار اردني، واكثر من 8 ملايين درهم اماراتي، وحوالي 227 الف جنيه مصري.

وقالت الهيئة إن تهمة الإختلاس شكلت 39 % من مجموع القضايا المحكوم بها، بينما شكلت تهمة الرشوة 24 % من مجموع التهم.