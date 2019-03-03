الحمد الله: سنصرف جزءا من رواتب الموظفين العموميين قريبا

وطن: قال رئيس حكومة تسيير الأعمال ، رامي الحمد الله، إن حكومته ستدفع، قريبا، جزءا من رواتب الموظفين العموميين .

وأضاف الحمد الله، أن رواتب الشهداء والمعتقلين ستصرف اليوم (الأحد) أو غدا الإثنين.

ولم يوضح رئيس حكومة تسيير الأعمال، نسبة رواتب الموظفين التي ستصرف أو موعد صرفها، عقب رفض حكومته تسلم أموال المقاصة، من الاحتلال، مصدر الدخل الرئيس للخزينة.

وكان وزير المالية ، شكري بشارة، اعلن في وقت سابق إن رواتب الموظفين العموميين قد تصرف منقوصة، بسبب شح السيولة الذي سيتسبب به رفض تسلم أموال المقاصة.

وزاد الحمد الله بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، سندفع رواتب الشهداء والأسرى اليوم أو غدا، وقريبا بالصبر والتعاون سنتمكن من دفع جزء من رواتب الموظفين .

والثلاثاء الماضي، قال رئيس حكومة تسيير الأعمال، إن حكومته أرجعت أموال المقاصة للجانب الإسرائيلي، بعد خصم نحو 42 مليون شيقل (ما يعادل نحو 11.53 مليون دولار).