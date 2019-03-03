رئيس بلدية دير استيا لم ينتظر الدعم.. نزل بنفسه لانقاذ شخص سحبته مياه واد قانا غرب سلفيت

رام الله- وطن: لم يأبه رئيس بلدية دير استيا في سلفيت سعيد زيدان بالأجواء شديدة البرودة التي شهدتها فلسطين قبل أيام، ولا بخطورة قوة المياه المتدفقة في وادي قانا، مع اشتداد المنخفض الجوي، ولم يمنعه ذلك من المبادرة والمسارعة لإنقاذ أحد المحاصرين بالمياه وسط الوادي، والنجاح بإخراجه بمساعدة طواقم الدفاع المدني.

ويروي زيدان (62 عاما) لـ وطن تفاصيل ما جرى، حيث قال إن البلدية أبلغت أمس السبت بوجود إحدى المركبات محاصرة بالمياه وسط وادي قانا الذي يمر من أراضي البلدة، ليسارع على الفور بالتوجه للمكان للمساعدة في إنقاذه.

وقال "حين وصلت المكان وجدت المركبة محاصرة بالمياه، وهناك العشرات من المواطنين يقفون متفرجين على ما يجري، دون أن يتمكن أي منهم من فعل شيء".

وتابع "على الفور خلعت ملابسي وأمسكت حبلاً طويلاً ونزلت في المياه نحو المركبة وسائقها المحاصرين، ونجحنا بعد أكثر من ساعة في إخراجهم بمساعدة طواقم الدفاع المدني".

وأضاف زيدان "ما دفعني فقط هو واجبي في حماية المواطنين وإبعاد الخطر عنهم".

وسبق لزيدان أن حصل على بطولة عربية في السباحة، قبل نحو 35 عاماً، ويشغل اليوم رئيس بلدية دير استيا.

وحث زيدان المواطنين على أخذ الحيطة والحذر في أوقات المنخفضات، داعياً في ذات الوقت إلى زيارة وادي قانا لحمايته من المصادرة، وسيطرة المستوطنين.