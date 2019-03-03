بيت لحم: القبض على شخص ابتزّ 40 فتاة

بيت لحم- وطن: قبض جهاز الأمن الوقائي، اليوم الأحد، على شخص قام بابتزاز العديد من الفتيات في بيت لحم.

وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الأمن الوقائي في بيانها، بأن الجهاز في محافظة بيت لحم وبناء على العديد من الشكاوي حول حدوث عمليات ابتزاز الكترونية لعدد من الفتيات (ما يقارب الأربعين فتاة)، قام بالتنسيق مع النيابة العامة ومن خلال فريق عمل متخصص بمتابعة الشكاوي وجمع المعلومات وتحليلها ما ساعد بالوصول الى الشخص المشتبه به، وتم اعتقاله والتحرز على جهاز الحاسوب وأجهزة الاتصال الخاصة به وبعد استجوابه ومواجهته بالأدلة والمواد الموجودة على حاسوبه اعترف بقيامه بدبلجة صور الفتيات وابتزازهن.

وأضاف البيان، أنه تم تحويل المتهم والمضبوطات الى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه.

وأهاب الجهاز، بالمواطنين خاصة الفتيات بعدم التعاطي مع من يقومون بمثل هذه الأعمال الدخيلة على قيم مجتمعنا، والإسراع بالإبلاغ عنهم لدى المؤسسة الأمنية.