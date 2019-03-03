وطن تابعت القضية.. الحكم المحلي تستنكر الاعتداء على بلدية بدو

وطن: استنكرت وزارة الحكم المحلي، اليوم الأحد، الاعتداء الذي تعرضت له بلدية بدو ممثلة برئيسها وأعضائها ووجهاء من البلدة، أثناء قيامهم بمهامهم وخلال اجتماع لغرفة الطوارئ في مقر البلدية.

وأكدت وزارة الحكم المحلي أن هذا الاعتداء، خارج عن عادات وتقاليد أبناء شعبنا، الذي قدم التضحيات الجسام على درب تحقيق الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا المستقلة، وعاصمتها القدس.

وشددت على أنها ستتواصل مع قيادة الأجهزة الأمنية من أجل متابعة هذه الحادثة الخطيرة، ,ملاحقة المعتدين وتقديمهم للعدالة.

وجددت الوزارة تأكيدها بأن مجالس الهيئات المحلية لها صفاتها الاعتبارية وتقوم بواجباتها بمسؤولية وطنية وفق النظام والقانون، وتعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وبما يحقق المصلحة العامة.

وكان رئيس بلدية بدو سالم أبو عيد أكد أمس السبت لـ وطن، أن شخصاً ملثماً اقتحم البلدية أثناء اجتماع لغرفة الطوارئ، جرى الخميس الماضي، والقى قنبلة يدوية في الاجتماع دون أن تنفجر.

وقال أبو عيد إنه "عند الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس الماضي، كنا في اجتماع لغرفة الطوارئ في البلدية للتعامل مع المنخفض الجوي، تفاجأنا باقتحام شخص ملثم مقر البلدية وقام بسحب الأمّان الخاص بقنبلة يدوية كان يحملها ثم ألقاها في غرفة الاجتماع، وفر هارباً.(للمزيد اضغط هنا)