مصرع 9 أشخاص في حوادث سير الشهر الماضي

رام الله- وطن: لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 645 آخرين بجروح، جراء 939 حادث سير وقعت الشهر الماضي في الضفة الغربية.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور سجلت 939 حادث سير، نتج عنها مصرع تسعة أشخاص وإصابة 645 آخرين، وصفت 14 اصابة بالخطيرة وإصابة 64 منهم بالمتوسطة، و567 بالطفيفة.

وأضاف البيان، أن شرطة المرور فحصت الشهر الماضي 44783 مركبة، وأنزلت عن الشارع 438 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 19761 مخالفة مرورية، وحجزت 473 مركبة للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 1049 مركبة غير قانونية.