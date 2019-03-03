ابو هولي: إنشاء صندوق الوقف الإنمائي لدعم اللاجئين سيساهم بتأمين شبكة امان مالية للأونروا

رام الله- وطن: رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين احمد ابو هولي اعتماد مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الاسلامي، في دورته لـ46الذي المنعقدة في مدينة ابو ظبي بإنشاء صندوق الوقف الانمائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين، لتقديم الدعم المالي المستدام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا.

واوضح ابو هولي في بيان صحفي صادر عنه اليوم ان اعتماد منظمة التعاون الاسلامي لقرار إنشاء صندوق الوقف الانمائي يحمل مؤشرات ايجابية لضمان عامل الاستقرار في موازنة الأونروا العامة بما يضمن استمرار مهام ولايتها والخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين حسب التفويض الممنوح بالقرار 302 ويدعم في ذات الوقت التوجه العام للأونروا وللدول العربية المضيفة بتأمين شبكة امان مالية للأونروا من خلال توفير دعم مالي وسياسي مستدام للأونروا وقابل للتنبؤ .

واعرب عن امله ان يساهم الصندوق الانمائي مع شركاء الأونروا المانحين والممولين لها من تعويض الأونروا عن الدعم الأمريكي لميزانيتها الذي اوقفته الادارة الأمريكية في اطار مخططها التصفوي لانهاء دورها عبر تجفيف مواردها المالية ونقل صلاحيتها للمفوضية السامية .

وقلل ابو هولي من تخوفات البعض من تعريب الأونروا من اعتماد منظمة التعاون الاسلامي لقرار إنشاء صندوق الوقف الانمائي. لافتا الى ان انشاء الصندوق يأتي في اطار الجهد المتواصل للأونروا والامم المتحدة والدول العربية المضيفة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي لمعالجة العجز التمويلي للأونروا ولاستدامة خدماتها الحيوية .

واعرب عن شكره وتقديره للأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي يوسف بن أحمد العثيمين وللدول الاعضاء (57) على هذا القرار الهام الذي سيكون له مردود ايجابي في استمرار وجود الاونروا واستدامة خدماتها الحيوية المقدمة لـ 5.9 مليون لاجئ فلسطيني .

كما ووجه شكره للدول العربية المضيفة من جهد وتحرك لتحشيد الدعم السياسي والمالي للأونروا وكذلك للدول المانحة على ما قدمته من تبرعات اضافية مؤكدا على ان العام 2019 يحمل مؤشرات ايجابية داعمة للأونروا خاصة فيما يتعلق بتجديد التفويض الممنوح لها وفق القرار 302 .