3 إصابات برصاص الاحتلال على حدود شمال غزة

غزة- وطن: أصيب مساء الأحد، ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، وآخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع بعد اعتداء قوات الاحتلال على المتظاهرين المشاركين بفعاليات "الإرباك الليلي" شرقي جباليا شمالي قطاع غزة.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة عبر صفحته بموقع "تويتر" أن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي الذي أطلقه جنود الاحتلال صوب المتظاهرين.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الإنارة في المكان الذي احتشد فيه عشرات المواطنين للمشاركة في فعاليات "الإرباك الليلي".

وذكرت أن المتظاهرين شرقي جباليا أشعلوا الإطارات المطاطية، وأطلقوا المفرقعات الصوتية، ضمن فعاليات "الإرباك" التقليدية.

في السياق، زعم موقع "حدشوت 24" العبري أن المتظاهرين ألقوا عشرات "القنابل الأنبوبية والعبوات المتفجرة" على السياج الأمني في تلك المنطقة.