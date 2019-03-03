الجهاد الإسلامي: الإبعاد عن الأقصى لن يؤخر الانتفاضة في وجه الاحتلال بالقدس

غزة- وطن: قالت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، إن قرار الاحتلال بإبعاد الشيخ عبد العظيم سلهب عن المسجد الأقصى دليل "قلق وإرباك العدو" من معركة القدس المستمرة، ومن نفير الشعب الفلسطيني لحماية المسجد الأقصى والمقدسات.

واضافت الجهاد الإسلامي على لسان المتحدث باسمها مصعب البريم، في تصريحات صحفية إن "إبعاد العلماء والمشايخ والقيادات والمرابطين والمرابطات لن يؤخر الانتفاضة في وجه الاحتلال والتهويد"، مشيرا إلى أن "شعبنا المرابط في القدس عصي على الانكسار".

وأكد على استمرار دعواتنا بالنفير الشعبي من الضفة والقدس نحو المسجد الأقصى للتصدي لإرهاب الاحتلال بحق مقدساتنا.

المصدر: فلسطين اليوم