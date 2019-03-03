الاحتلال يبعد عضوي مجلس الأوقاف حاتم عبد القادر أسبوعاً عن الأقصى

القدس- وطن: أبعدت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، عضوي مجلس الأوقاف حاتم عبد القادر ومهدي عبد الهادي عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع.

وكانت سلطات الاحتلال في مركز القشلة استدعت عبد القادر وعبد الهادي للتحقيق، وأخلت سبيلهما بشرط الإبعاد عن الأقصى المبارك، بعد 7 ساعات من التحقيق معهما.

وأبعدت قوات الاحتلال اليوم كلًا من رئيس مجلس الأوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب ومدير نادي الأسير بالقدس ناصر قوس لمدة 40 يومًا، كما أبعدت نائب مدير عام دائرة الأوقاف الشيخ ناجح بكيرات لمدة 4 شهور، والحارس عرفات نجيب لمدة 6 شهور عن المسجد الأقصى.

في السياق، أبعدت سلطات الاحتلال مساء الأحد الحارس محمد الصالحي عن الأقصى لمدة 7 أيام.

وكان الاحتلال اعتقل الحارس الصالحي أثناء خروجه من باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.