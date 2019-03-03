الشرطة: القبض على فتاة دهست عائلة بمركبة غير قانونية في أبو ديس

القدس- وطن: قال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن شرطة جنوب شرق القدس قبضت مساء اليوم، على فتاة لقيامها بدهس مواطن وزوجته وابنهما بمركبة غير قانونية كانت تقودها في بلدة ابو ديس.

واضاف ارزيقات أن الشرطة وبعد ورود بلاغ لها يفيد بوقوع حادث سير في بلدة ابو ديس على الفور تم توجيه مركبات الاسعاف وتحريك قوة من الشرطة وعند وصولها تبين أن فتاة فقدت السيطرة على مركبة كانت تقودها وتبين كذلك بأنها غير قانونية، ودهست مواطن وزوجته وابنهما وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

واكد ارزيقات أن الشرطة باشرت التحقيق بملابسات الحادث.