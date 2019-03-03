الاحتلال يعتقل شابين من بلدة قباطية على حاجز "الكونتينر"



جنين- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابين من بلدة قباطية جنوب جنين على حاجز "الكونتينر" شمال شرق بيت لحم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد راسم خزيمية، وأحمد زياد نزال أثناء عبورهما حاجز الكونتينر، وهما في طريق عودتهما إلى بلدتهما.

في سياق متصل، أعاقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، تحركات المواطنين على حاجز عسكري نصبته على مفترق غرب جنين، وأوقف جنود الاحتلال المركبات على شارع جنين- حيفا وفتشوها ودققوا في هويات ركابها، ما أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين.

المصدر: (وفا)