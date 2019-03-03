"النائب العام الإسرائيلي": قرار تقديم نتنياهو للمحاكمة اتخذ لاعتبارات مهنية

القدس- وطن: قال "النائب العام الإسرائيلي" شاي نيتسان، اليوم الأحد، إنه لا أساس من الصحة للادعاءات بأن المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت اتخذ قراره بشان ملفات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاعتبارات غريبة.

وأكد نيتسان في تصريحات نقلتها هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (مكان) مساء اليوم الأحد أن الاعتبارات الوحيدة تتعلق بالبينات والأدلة دون أية علاقة لانتماء المشبوه السياسي.

وشدد على أن مندلبليت لم يخضع لأي ضغوطات، موضحا أن السياسة المتبعة منذ سنوات في النيابة العامة تقضي باتخاذ قرار في الملفات الجاهزة وعدم إرجاء ذلك بسبب الانتخابات فقط.

وقال نيتسان إنه "كانت هناك خلافات بينه وبين المستشار مندلبليت حول لوائح الاتهام بحق نتنياهو وعليه فإنهما قررا نشر الرأيين إلا أنه أكد أن رأي المستشار القانوني هو الرأي الحاسم".

يذكر أن الشرطة والنيابة العامة أوصت بتقديم نتنياهو إلى المحاكمة بتهم تلقي الرشاوى في ثلاثة ملفات التحقيق إلا أن مندلبليت قرر اتهام نتنياهو بالارتشاء في ملف واحد فقط هو الملف 4000 أي قضية "بيزيك والا" واتهامه في الملفين الآخرين بالاحتيال وبخيانة الأمانة.